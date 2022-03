Gravejournalist Mari K. By Rise er død

innenriks

– Ho var ein av dei mest markante og viktige journalistane i Adresseavisen i moderne tid, sa sjefredaktør Kirsti Husby under minnestunda i Adresseavisen torsdag morgon.

Saman med sin nære venn og kollega Lajla Ellingsen vart Mari ei merkevare for Adresseavisen på undersøkjande journalistikk, skriv avisa. Dei to fekk ei rekkje prisar og Skup-diplom for ulike artikkelseriar gjennom 20 års samarbeid.

– Anten dei skreiv om «De glemte barna», tomtekjøpet til ein rådmann, om helsereiser eller avsløringa av Kystad-avtalen, der samrøra mellom politikk og næringsliv vart blottstilt, oste tekstane av engasjement og kvalitet, heiter det i Adresseavisens minneord.

Etter at By Rises kreftsjukdom gjekk over i ein meir alvorleg fase rett før jul i 2019, gjekk ho og Lajla Ellingsen saman om å lage podkasten «Umistelige Mari» om kreftsjukdommen, der By Rise tek med ein bandopptakar inn i familien og deler med lyttarane korleis det er for ein familie å bli ramma av kreft.

