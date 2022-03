innenriks

Enoksen er i Stockholm tysdag og onsdag og skal møte den svenske kollegaen sin, Peter Hulqvist.

Dei to skal diskutere krigen i Ukraina og vidareutviklinga av forsvarssamarbeidet mellom Noreg og Sverige.

– Vi treng å stå saman i Norden. Den siste tida har tydeleg vist at vi deler dei same tryggingspolitiske utfordringane. Sverige er vårt næraste naboland, og eg ser fram til samtalar om korleis vi kan samarbeide endå tettare for å styrkje tryggleiken i regionen vår, seier Enoksen.

