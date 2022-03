Forfattaren Jon Fosse får kritikarprisen for «Eit nytt namn»

innenriks

Boka rommar del fem og seks av storverket «Septologien» om den aldrande kunstnaren Asle. Litteraturkritikarprisane for 2021 vart delte ut på Litteraturhuset i Oslo torsdag.

Liv Køltzow vart tildelt sakprosaprisen for boka si «Dagbøker i utvalg (1964-2008), mens Astrid Nordang fekk kritikarprisen for beste omsetjing for «Familieleksikon av Natalia».

Hilde Hodnefjeld fekk prisen for beste barne- og ungdomsbok for «Uppsa».

Bjørn Ivar Fyksen vart kåra til årets litteraturkritikar for arbeidet sitt i mellom anna Bokmagasinet og Klassekampen.