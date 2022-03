innenriks

I folkeavstemminga på torsdag stemde 3.628 av 5.052 personar for at Haram skal skiljast ut, medan 1.424 personar, tilsvarande litt under 30 prosent, stemde for at Haram framleis skal vere ein del av Ålesund kommune.

Det vil bli mindre justeringar i stemmetalet fredag, til dømes blanke stemmer og nokre seint innkomne brevstemmer, opplyser kommunen.

Haram kommune vart del av «nye» Ålesund kommune i 2017. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har lova at staten tek rekninga ved ei reversering.