Fleire i SV vil revurdere synet på Nato

innenriks

– Vi kjem ikkje utanom ein grundig debatt om Nato i SV, seier Mikkel Grüner, gruppeleiar for SV i bystyret i Bergen, til Bergensavisen.

Også i Oslo og Tromsø tek krefter i partiet til orde for ein ny diskusjon om Nato-politikken.

Heilt sidan stiftinga av Sosialistisk Venstreparti i 1975 har motstand mot norsk Nato-medlemskap vore ei viktig skiljelinje mellom SV og Arbeidarpartiet.

Men etter at Russland gjekk til krig mot Ukraina er ikkje alle SV-medlemmene like sikre lengre.

– Eg ønskjer ikkje å romantisere Nato. Det er ein alvorleg risiko knytt til å binde sin forsvars- og tryggingspolitikk til ei supermakt. Nato må grunnleggjande reformerast. Men det er vanskeleg å sjå eit betre faktisk alternativ gitt situasjonen i Europa, særleg etter den siste vekas storhendingar, seier Grüner.

Oslo-diskusjon

Også i Oslo ønskjer fleire profilerte SV-medlemmer at Nato-standpunktet skal revurderast, skriv Aftenposten.

I opptakten til Oslo SVs årsmøte til helga har det komme fleire forslag om å sjå på spørsmålet på nytt.

«Den russiske invasjonen har endret den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa. SV må i lys av dette vurdere sin sikkerhets- og alliansepolitikk på nytt, inkludert spørsmål om Nato og norsk Nato-medlemskap, fram mot neste landsmøte. Oslo SV ber partiet ta initiativ til en bred debatt om dette», heiter det mellom anna i eit forslag sendt inn av Kristian Takvam Kindt, Karianne Hansen Heien og Steinar Heldal. Dei sit alle i fylkesstyret til Oslo SV. Kristian Takvam Kindt er byrådssekretær for oppvekst og utdanning.

Nord-Noreg?

Også i nord ønskjer enkelte Nato-diskusjonen velkommen. SVs gruppeleiar i Tromsø, Pål julis Skogholt, tek i eit intervju med Nordlys til orde for at Nato-motstanden til partiet må revurderast.

– Føresetnaden for SVs motstand mot Nato-medlemskap er at Noreg går inn i eit nordisk forsvarssamarbeid med Finland og Sverige. Det ser i dag ikkje ut at det er aktuelt på kort sikt. Om Sverige og Finland blir med i Nato, blir situasjonen endra heilt. Då må vi ta ein heilt grunnleggjande Nato-diskusjon i partiet vårt, seier Skogholt.

Tryggingspolitikken, og korleis ein skal ta omsyn til krigen i Ukraina, ser ut til å dele SV heilt opp til toppen. Seint tysdag kveld gjekk landsstyret i SV imot Noregs våpenbidrag til Ukraina.

SV-leiar Audun Lysbakken var av motsett oppfatning, men han vart nedstemt med 21 mot 18 stemmer. Også nemnde Mikkel Grüner frå Bergen stemde i landsstyret for å støtte Ukraina med våpen.

– SV har forståing for avgjerda til regjeringa om å donere 2.000 panservernrakettar, men meiner det likevel er viktige motargument, sa Lysbakken etter møtet.

