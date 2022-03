Fastlegeordninga under press over heile landet

innenriks

Samtidig som stadig fleire står utan ein fastlege, søkk talet på ledige plassar på liste med fastlege til 76.000, noko som gjer det vanskelegare å byte, viser ny rapport frå Helsedirektoratet.

Rapporten indikerer òg at det er færre vikarar til å dekkje opp.

Ved utgangen av desember 2021 var det 71 kommunar der over 10 prosent var utan fastlege.

– Rapporten slår mellom anna fast at kostnaden ved ikkje å tilføre allmennlegetenesta tilstrekkelege og kraftfulle tiltak på sikt kan bli høgare for samfunnet samla sett, og ikkje minst for kvar enkelt pasient, seier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Helsedirektoratet forventar at ei rekkje nye tiltak vil bidra til betring både for nyutdanna og veletablerte fastlegar. Blant tiltaka er nytt legevakttilskot og introduksjonsavtalar som gir rett på trygderefusjon.

I 2021 var det 493 fleire som var villige til å bli allmennlege i spesialisering (ALIS) enn året før.

(©NPK)