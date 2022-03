5.589 meldingar om alvorlege biverknader av koronavaksinen

innenriks

Av dei melde moglege biverknadene er 29.465 meldingar behandla. 23.876 meldingar er klassifiserte som lite alvorlege, opplyser Statens legemiddelverk.

At ein biverknad er meld, betyr ikkje nødvendigvis at det er ein årsakssamanheng med vaksinen. Formålet med meldesystemet er å fange opp det vi bør undersøkje nærare, opplyser Legemiddelverket.

– Vi opplever at helsepersonell har låg terskel for å melde og informere oss om hendingar etter vaksinasjon slik at vi kan følgje opp. Vi er ekstra merksame på meldingar hos gravide. Saman med Folkehelseinstituttet (FHI) gjer vi løpande undersøkingar for å sjekke om det er auka førekomst av svangerskapskomplikasjonar eller sjukdom hos mor og barn der mor er vaksinert, seier overlege Ingrid Aas i Legemiddelverket.

Per 1. mars er det sett over 464.000 dosar på barn og unge frå 12 til 17 år. I perioden frå desember 2020 til 1. mars 2022 har Legemiddelverket fått inn og behandla 498 meldingar om mistenkte biverknader i denne aldersgruppa. Av desse er 71 klassifiserte som alvorlege.

79 prosent av desse meldingane er frå jenter, der fleire av meldingane gjeld menstruasjonsforstyrringar. Dei fleste er klassifiserte som lite alvorlege.

Så langt er 5.230 barn i aldersgruppa 5 til 11 år vaksinerte. I denne aldersgruppa har direktoratet fått inn og behandla færre enn ti meldingar om mistenkte biverknader.

