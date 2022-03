Vass- og avløpssektoren vil ha investeringar for 323 milliardar

innenriks

Det tilsvarer litt over 20 prosent av det totale statsbudsjettet for 2022. Rådgivende ingeniørers forening meiner summen må til for å sikre nordmenn reint drikkevatn og forsvarleg reinsing av avløpsvatn.

– Det er nødvendig med auka samarbeid på tvers av kommunegrenser, både med tanke på økonomi, kompetanse og gjennomføringskraft og dessutan for å redusere Noregs klimafotavtrykk frå VA-sektoren, seier Frid Gillebo, prosjekt- og marknadssjef i konsulentselskapet Cowi.

Selskapet har sett på behovet på oppdrag frå regjeringa og levert ein moglegheitsstudie. Der blir det til orde for teke at ny organisering, auka kompetanse og rett bruk av teknologi og arbeidsmetode er nøkkelfaktorar.

