Utanriksdepartementet frårår alle reiser til Kviterussland – inkludert Minsk

innenriks

Frå 11. februar har Utanriksdepartementet frårådd alle reiser til Kviterussland, med unntak av hovudstaden Minsk. På grunn av den spente og uføreseielege situasjonen i og rundt landet blir Minsk no inkludert i reiserådet, opplyser regjeringa.

– Vel du å reise til Kviterussland no, oppmodar vi deg til å gjere grundige vurderingar av eigen tryggleik og kontakte forsikringsselskapet ditt for å få stadfesta at du har gyldig reiseforsikring, skriv Utanriksdepartementet.

Dei legg til at situasjonen i Kviterussland kan endre seg på kort varsel.

UD oppmodar alle norske borgarar som planlegg ei reise til Kviterussland, eller som allereie er der, om å registrere reisa si – anten via reiseregistrering.no eller via appen Reiseklar.