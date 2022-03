Tajik kan dokumentere pendlarreise cirka kvar sjette veke

innenriks

Arbeidsministeren (Ap) har vorte pressa og kritisert for pendlarbustaden ho fekk då ho var politisk rådgivar frå 2006. Overfor TV 2 og VG legg ho no fram oversikt over kor mange gonger ho hadde pendlarreise heim til Rogaland.

– Eg var pendlar i denne perioden, slår Tajik fast overfor dei to media.

Tajik opplyser til VG at ho har hatt heimreisekostnader for totalt 73.017 kroner frå desember 2006 til september 2009. Dette utgjer ifølgje avisa 22 heimreiser i perioden, eller cirka kvar sjette veke.

TV 2 dokument 18 heimreiser i perioden desember 2006 til desember 2008, noko som også svarer til ei heimreise cirka kvar sjette veke.

Kravet til skatteetaten for pendlarstatus er at du som hovudregel reiser heim kvar tredje veke. Før sentralstyremøtet i Ap måndag, der Tajik gjorde greie for pendlarbustadsaka, sa LO-topp og Fellesforbundet-leiar Jørn Eggum at han ville ha «god dokumentasjon på reell pendling».

Arbeidsdepartementet opplyser til TV 2 at det er vanskeleg å gi full oversikt over heimreisene på grunn av rekneskapssystemet. Tajik seier til VG at ho var ein reell pendlar, men at ho ikkje hugsar kor ofte ho reiste heim.

– Det blir vanskeleg for meg å seie. Eg reknar med det ligg i arkiva til departementet kor ofte eg har fått betalt heimreise av dei. Og så veit eg ikkje kor mange gonger det eventuelt er snakk om at eg har reist heim på eiga rekning, seier Tajik.

