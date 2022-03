innenriks

Tajik informerte på ein pressekonferanse om at ho sjølv har bede om å få gå av.

– Eg er lei meg for at det eg har gjort feil har skuffa mange. Det ber eg om tilgiving for. Eg beklagar at eg ikkje handterte dette betre før. Det er min feil, seier Tajik.

Ho påpeikar at den øvste sjefen i arbeidsdepartementet er avhengig av tillit.

– Det er mange andre som kan vere arbeidsministrar. Det er Arbeidarpartiets politikk som er det viktigaste, seier Tajik.

(©NPK)