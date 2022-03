Støres grøne industri-idear: Vi har ei «å gjere»-liste

innenriks

Tysdag besøkte han hydrogenmotorfabrikken Teco 2030 sitt fabrikklokale i Narvik. Lokalet tilhøyrde tidlegare Rec Solar som flytta produksjonen sin til Asia. Selskapet, som satsar på brenselceller eller såkalla hydrogenmotorar til skip, har som mål å ha 500 tilsette innan få år.

– No skal vi reise kjerringa, og no skal vi lage morgondagens motor for maritim industri. Vi skal lage han i Noreg. For oss å vere her – logistikk, isfri hamn, jernbanen rett der borte, den billigaste straumen, det er berre bra. Marknaden er heile verda, sa konsernleiar Tore Enger i Teco 2030 ASA til statsministeren då han fekk ei innføring i prosjektet.

Teco 2030 har til no på eiga hand reist omkring 250 millionar kroner, og Enger opplyser at dei er 100 millionar kroner unna å kunne sikre den resterande veksten gjennom drifta. Ifølgje eigne anslag må det vere investert mellom 900 millionar kroner og 1 milliard kroner før 2030.

– «Å gjere-liste» også på vår side

Hittil har òg prosjektet fått 50 millionar kroner frå Innovasjon Noreg og 15,6 millionar kroner frå Enova, og dessutan støtte frå Forskingsrådet til å setje i gang ein forstudie. Det er òg bestilt ein hamnebåt til Narvik Havn som skal nytte teknologien.

– Det er mange interessante ting vi kan bidra med her. Enova og Innovasjon Noreg ønskjer vi å gjere endå meir tilgjengeleg og relevante for det grøne næringsskiftet og næringspolitikken. Eitt steg lenger enn det er å gå inn å sjå på kva dei gjer på universitetet, kva gjer vi på vidaregåande skular og på planlegginga til kommunane for desse nye energiberarane, seier statsminister Støre til NTB.

– Så det er masse idear som kjem ut av dette, der eg tenkjer at vi har ei slik «å gjere»-liste også på vår side, legg han til.

Attraktiv region

Statsministeren meiner at det ein driv med i Narvik, passar godt inn i den grøne industriplanen til regjeringa på fleire måtar: Teknologien kan kutte utslepp i ferje- og nærskipstrafikken, det passar med ambisjonen til regjeringa om moglegheiter for internasjonal satsing, og det skjer i nord.

– Det stadfestar at Nord-Noreg er ein attraktiv region. Mykje av det ein høyrer her, høyrer ein òg i Mo i Rana, i Berlevåg. Eg trur at ein del av nordområdesatsinga som regjeringa er oppteken av, passar veldig godt inn her.

Potensialet er det i alle fall ikkje noko å seie på, meiner Teco-sjef Enger. Han trekkjer òg fram at det i dag er rundt 100.000 flytande einingar på verdshava, og alle desse må gjere noko med utsleppet sitt i året som kjem. Det er ein marknad som er så stor, seier han.

– Vi skal kunne eksportere for halvannan milliard i 2024. Vi blir ei betydeleg bedrift her oppe. Det er ekstremt mange reiarar som sit og lurer på kva dei skal gjere.

NHO: – Tempoet må opp

Viseadministrerande direktør i NHO, Anniken Hauglie, seier dette er positive signal frå statsminister Støre og regjeringa, men at tempoet må opp.

– Næringslivet er godt i gang med omstillinga. Det trengst tydelege tidsplanar og verkemiddel for offentleg-privat samarbeid for å utvikle grøne industrielle forretningsområde som havvind, batteri, hydrogen, maritim næring, mineral og kraftsystemoptimalisering. Også biobaserte verdikjeder har eit stort potensial som må utnyttast, seier Hauglie.

(©NPK)