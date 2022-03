Støre om norsk forsvarspolitikk: Vi skal ikkje overraske

innenriks

Tyskland varsla i helga store endringar i sin forsvars- og utanrikspolitikk etter Ukraina-invasjonen. Dei har mellom anna auka det årlege forsvarsbudsjettet til over 2 prosent av bruttonasjonalproduktet i landet, sett av 100 milliardar euro til ein forsvarspott og sendt våpen til Ukraina.

Sendt panservernvåpen til Ukraina har Noreg også gjort. Men her til lands varslar statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) at Noreg ikkje vil endre kursen på forsvarspolitikken med det første.

– Eit land som Noreg med plasseringa vår og storleiken vår skal vere føreseieleg, attkjennande og ikkje skape overraskingar. Det er ikkje bra for tryggleiken vår, og det meiner eg vi har klart gjennom mange år, seier Støre og peikar på at Noreg ligg nokre mil frå Russlands store atomvåpenarsenal på Kolahalvøya.

– Det er ikkje våpen som er retta mot Noreg, men ein del av Russlands strategiske våpen, og å vere naboland til det krev klokskap, seier Støre til NTB.

Tysdag deltok han på ei formell mottaking av det nye overvakingsflyet P-8A Poseidon på Evenes i Nordland. Totalt skal Noreg få fem slike fly som skal overvake Noregs enorme havområde. Flyet Viking som kom førre veke, skal vere i full drift frå august 2023.

Vil halde fram utviklinga

– Denne dagen har vore varsla uavhengig av Ukraina. Det viser at Noreg har teke viktige val om å oppgradere evna til å følgje med i nordområda, og det er eg veldig glad for. Det blir ikkje mindre viktig i tida som kjem, seier statsministeren.

Han meiner at alle land i Europa må tenkje over den tryggingspolitiske situasjonen etter Russlands angrep på Ukraina, også Noreg.

– Kva det biletet vil krevje av oss, det skal vi ikkje trekkje konklusjonar på no. Men at vi må halde fram den utviklinga vi har hatt dei siste åra, seier han og trekkjer fram arbeidet med å gjere Forsvaret meir moderne.

– Om det blir endringar i løyvingane, må vi komme tilbake til, legg han til.

Fryktar langvarig situasjon

Også forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) meiner den tryggingspolitiske situasjonen vil få følgjer for korleis vi og andre land i Europa måtte tenkje rundt forsvar. Men om det betyr auka budsjett, vil han ikkje seie:

– Det må vi komme tilbake til. Det er dessverre ingen tvil om at det er grunn til å frykte at den tryggingspolitiske situasjonen vi har i Europa no, blir langvarig. Det er ei forverring av den tryggingspolitiske situasjonen som også vil få konsekvensar for korleis både vi og andre land i Europa må tenkje rundt forsvar, seier han.

Regjeringa har uavhengig av krigen i Ukraina ein ambisjon om å auke talet på forsvarstilsette, talet på tilsette i Heimevernet og byggje opp forsvaret i nord.

– Det er eit resultat av ein langsiktig strategi som handlar om å byggje opp og styrkje Forsvaret, seier han.

