Støre: – Eg respekterer og støttar Tajiks avgjerd

innenriks

– Både ho, eg og Bjørnar Skjæran er vald av landsmøtet, og det er landsmøtet som avgjer det spørsmålet, men eg meiner svaret på spørsmålet om ho kan halde fram er ja, sa Støre på ein pressekonferanse onsdag ettermiddag.

– Hadia har gjort feil, ho har beklaga, og ho set partiet framfor seg sjølv når ho no går av. Det meiner eg er eit godt utgangspunkt for å byggje opp att tillit, sa Ap-leiaren.

Støre tok imot pressa på kontoret sitt onsdag ettermiddag. Nokre timar tidlegare vart det klart at arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap) går av etter fleire dagar med bråk rundt pendlarbustaden ho fekk tildelt i 2006.

Tajik har gjort det klart at ho ønskjer å halde fram som nestleiar i Arbeidarpartiet.

Saka kom ikkje opp i samtale

På spørsmål om kva som ligg til grunn for at han har tillit til henne som nestleiar, svarte Støre mellom anna at «menneske kan gjere feil», og at ein må «vurdere omfanget av dei feila».

Tajik har sagt at ho er innstilt på å bli statsråd igjen på eit seinare tidspunkt, men Støre ønskte ikkje å kommentere kor lang tid som bør gå før det igjen er aktuelt.

Alle kandidatar til å bli statsråd måtte i haust gå gjennom ein samtale der potensielt skadelege saker skulle bringast på bane. Støre fortel at pendlarbustadsaka ikkje var tema i denne samtalen med Tajik.

– Det trur eg er eit uttrykk for at ho oppfatta, som ho har sagt, at det ikkje her låg eit problem, seier Støre.

Han var ikkje sjølv til stades i denne samtalen og er ikkje kjent med om Tajik i samtalen fekk spørsmål om bustadforholda sine.

– Fått til mykje

Støre har tidlegare sagt at han synest Tajik har fått til mykje som arbeidsminister.

– Eg er glad for at ho vil halde fram med å jobbe med å setje Arbeidarpartiets politikk ut i livet frå Stortinget, seier Støre.

– Ho har på kort tid komme i gang med å gjere arbeidslivet tryggare for folk. Det vil eg takke henne for. Det arbeidet skal vi no føre vidare, seier Ap-leiaren.

(©NPK)