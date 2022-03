Sian vann fram mot Vårt Oslo i PFU

innenriks

Vårt Oslo publiserte 19. desember 2021 ein nettartikkel med tittelen «Sian gikk til angrep på vakt ved Oslo rådhus». For denne artikkelen klaga den islamfiendtlege organisasjonen Stopp islamiseringen av Norge (Sian) avisa inn for PFU, skriv Journalisten.

I behandlinga av saka var det usemje i PFU om artikkelen trong samtidig imøtegåing, men det var fleirtal i utvalet for innstillinga frå sekretariatet om at avisa hadde brote Ver varsom-plakatens punkt 4.14, retten til samtidig imøtegåing, skriv Medier24,

Avgjerda fall med dissens frå tre utvalsmedlemmer, blant dei PFU-leiar Anne Weider Aasen, som argumenterte for at ei løpande nyheitsmelding ikkje trong samtidig imøtegåing for at avisa skulle kunne omtale saka.

