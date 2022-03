SVs landsstyre går imot å sende norske våpen til Ukraina

innenriks

I vedtaket heiter det at SV fordømmer den russiske invasjonen av Ukraina på det sterkaste og at dei har solidaritet med Ukraina.

Vidare heiter det at partiet har forståing for avgjerda til regjeringa om å donere 2.000 panservernrakettar til Ukraina, men at SV likevel ikkje kan gå inn for dette no.

– I spørsmålet om å donere våpen til Ukraina har SV vurdert viktige argument både for og mot, og eit fleirtal i landsstyret har no landa på å seie nei til å sende våpen. SV har forståing for avgjerda til regjeringa om å donere 2.000 panservernrakettar, men meiner det likevel er viktige motargument. Det handlar mellom anna om kontroll med kva våpena blir brukte til og kva slags følgjer dette vedtaket vil få for framtidig norsk våpeneksport, seier SV-leiar Audun Lysbakken i ei fråsegn etter landsstyremøtet.

Han meiner Noreg først og fremst kan utgjere ein forskjell gjennom humanitær hjelp, vern av flyktningar og sterke økonomiske sanksjonar mot dei russiske oligarkane.

– SV står samla i vårt syn på Putins ulovlege og umoralske krig, og i vår støtte til alle andre tiltak regjeringa har sett i verk for å støtte Ukraina og stoppe den russiske krigsmaskina, seier Lysbakken.

Tidlegare på kvelden vedtok ungdomspartiet til partiet det same som moderpartiet no har bestemt seg for.

Vedtaket får inga praktisk betydning på Stortinget der regjeringa har støtte for våpendonasjonen frå alle parti bortsett frå Raudt og no SV.

