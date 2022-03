innenriks

– Eg forstår at Hadia Tajik vel å gå av. Det er rett og viktig å ta ansvar og beklage feil, og det står respekt av ei slik avgjerd. Eg vil takke henne for ein god jobb som arbeidsminister, ho har fremja viktige saker i høgt tempo, seier han.

Lysbakken valde sjølv å gå av som barne-, likestillings- og inkluderingsminister 5. mars 2012 etter at Dagbladet avslørte to saker der departementet hans hadde tildelt pengar til organisasjonar som stod han og SV for nær.

