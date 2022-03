Operatør av asylmottak blir ringd ned av huseigarar

innenriks

Saman med fleire andre aktørar møtte Hero Utlendingsdirektoratet (UDI) onsdag ettermiddag for å få vite nærare korleis Noreg vil handtere ein eventuell straum av flyktningar frå krigen i Ukraina. Konserndirektør i Hero Mottak, Vidar Torheim, seier til NTB at han har fått ei rekkje førespurnader frå huseigarar over heile landet.

– Berre i dag har mellom 40 og 50 huseigarar ringt meg. Det er ein veldig positivitet der ute for å ta imot flyktningar frå krigen, og mange vil bidra, seier Torheim.

Hero Mottak har gjennom 35 år drivne med mottaksplassar for flyktningar og asylsøkjarar, men på grunn av sterk reduksjon i talet på asylsøkjarar til Noreg dei siste fem åra, er mykje av kapasiteten bygd ned.

– Dersom vi får eit oppdrag om å ta imot flyktningar, har vi moglegheit, over litt tid, til å levere mange tusen plassar, seier Torheim.

Dei siste sju dagane har UDI registrert 59 asylsøknader frå ukrainske borgarar i Noreg. Dette talet kan bli betydeleg fleire i tida framover. Ifølgje FN er nesten 836.000 menneske frå Ukraina registrert på flukt til nabolanda dei siste sju dagane.

