Legeforeininga: – Kvinner bør få fleire medisinar sponsa av staten

innenriks

I 2021 oppretta regjeringa eit kvinnehelseutval som skal levere ein rapport i mars neste år. Legeforeininga gir no innspela sine til utvalet, som er midtvegs i arbeidet.

Foreininga har fleire konkrete forslag for å betre tilbodet til kvinner, ei gruppe som statistisk sett er oftare kronisk sjuke, skriv Klassekampen.

Mellom anna blir det foreslått å innføre blå resept for medisinar kvinner bruker for reproduktiv helse og aldersbestemte plager. Legeforeininga foreslår òg å auke honoraret for behandling av typiske kvinnelidingar.

I tillegg vil foreininga dekkje eigendel ved legebesøk for jenter og gutar mellom 16 og 18 år.

Anne-Karin Rime, president i Den norske legeforening, seier at ein òg bør passe på at det er meir lik representasjon mellom kvinner og menn i kliniske forskingsstudiar.

– Vi veit at det har vore forska meir på menn, ved at det har vore fleire menn i kliniske studiar, og så har ein generalisert frå det, og at studiane dermed ikkje har vore like representative for kvinner, seier Rime.

(©NPK)