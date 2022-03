Lars Sponheim blir pensjonist frå sommaren

innenriks

Etter åtte og eit halvt år som fylkesmann i Hordaland og tre og eit halvt år som statsforvaltar i Vestland, ser han no fram til å bli pensjonist og gardsdreng, skriv Statsforvaltaren i Vestland på nettsidene sine.

Lars Sponheim er tidlegare stortingsrepresentant for Venstre for Hordaland og tidlegare nærings- og handelsminister og landbruksminister i Kjell Magne Bondeviks to regjeringar.

Sponheim vart i mars 2021 lagt inn på sjukehus etter å ha fått konstatert ei mild hjernebløding, men var tilbake på jobb i februar.

