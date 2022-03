innenriks

– For å seie det enkelt. Jo lenger aust feriemålet ligg, jo mindre er salet, seier kommersiell direktør i Finn Reise, Terje Berge, til Flysmart24.

Han seier krigen plutseleg kutta søkjeaktiviteten og bestillingane og at det er ein auke for feriemål som ligg lenger vest, spesielt Spania og Frankrike.

– Vi har jo ikkje spurt folk kvifor dei vel som dei no gjer. Men vi må gå ut frå at det krigen som er årsaka til den vridinga vi no ser i etterkant at krigshandlingane byrja, seier Berge.

(©NPK)