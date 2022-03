Høg bruk av norske medium – flest les nyheiter på mobil

innenriks

Nye tal viser at lesartala er på eit historisk høgt nivå etter to år med pandemi. 83 prosent av befolkninga les dagleg minst éi avis på papir eller via digitale flater.

– Norske medium har aldri vore så tett på brukarane som no – vi er med dei over alt, seier Randi S. Øgrey, administrerande direktør i Mediebedriftenes Landsforening (MBL).

Den digitale dekninga held fram med å auke. Tala viser at 64 prosent av befolkninga dagleg nyttar mobilen til å halde seg oppdatert med innhald frå norske mediehus.

– Med ei samla digital dekning på over 2 millionar personar er VG Noregs desidert største nyheitsnettstad. Deretter følgjer NRK med 1,6 millionar personar, Dagbladet med nærare 1,3 millionar personar, og TV 2 samlar no i underkant av 1 million personar dagleg.

32 prosent les minst ei papiravis ein gjennomsnittleg dag. Samla sett er det ein tilbakegang på 9,9 prosent frå 2020 til 2021.

(©NPK)