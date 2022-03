Forsikringsselskap dekkjer tidlegare heimreise frå fleire land i Aust-Europa

innenriks

Normalt er det berre dekning for evakuering viss Utanriksdepartementet oppmodar nordmenn til å forlate området. 11. februar vart det utskrive eit slikt råd for Ukraina.

– Førebels er det ikkje tilsvarande råd for Russland, Moldova og Kviterussland, men vi ønskjer å hjelpe kundane våre som har behov for det og gir dekning for tidlegare heimreise òg frå desse landa viss dei reiste inn i landet før situasjonen vart kjende, seier kommunikasjonsrådgivar Torbjørn Brandeggen i Tryg Forsikring i ei pressemelding onsdag.

Han ber alle som har behov for bistand om tidlegare heimreise, kontakte Tryg Alarm på telefon +47 55 17 10 01.

– Samtidig bør alle i ramma område, følgje rådet frå styresmaktene om å registrere seg i Utanriksdepartementets app Reiseklar eller på reiseregistrering.no, legg Brandeggen til.

