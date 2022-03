Endå ein mann sikta etter drapet på Bård Lanes i Tønsberg

innenriks

Tre menn har til no vore sikta for drap eller medverknad til drap på 33-åringen. Måndag vart ein fjerde mann arrestert i saka, og tysdag vart han varetektsfengsela i fire veker, melder TV 2.

20. april i fjor vart 33 år gamle Bård Lanes skoten på Kilen i Tønsberg. Han ringde sjølv etter hjelp og sa at han kanskje var skoten, og han døydde på sjukehus seinare same kveld.

– Klienten min stiller seg uforståande til siktinga og seier at han er uskuldig. Han motsette seg fengsling, og vi har teke områdingstid når det gjeld anken, seier forsvararen til mannen, advokat Ole Petter Breistøl, til TV 2.

Politiet meiner at ein 26 år gammal mann frå Drammens-området avfyrte skota, medan ein 31 år gammal mann køyrde bilen som vart brukt til og frå åstaden. Denne bilen vart kort tid etter drapet funnen brennande på Sem i Tønsberg. Samtidig meiner politiet at ein 29-åring, som har alibi på drapstidspunktet, var med på å planleggje drapet.

Mannen som no er arrestert, har tidlegare vore sikta for skadeverk i samband med bilbrannen, men han vart lauslaten igjen etter to døgn på glattcelle. Ifølgje politiet er mannen ikkje tidlegare straffedømt.

(©NPK)