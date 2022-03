Venstre fremja stortingsforslag om å utvide abortretten

innenriks

I Noreg har kvinner rett til sjølvbestemd abort i dei 12 første vekene av svangerskapet, medan det er mogleg å søkje om å få løyve frå ei nemnd om å få ta abort etter dette.

Venstre-leiar Guri Melby viser til at dei fleste som søkjer om abort mellom veke 12 og 18, får det innvilga.

– Likevel må dei søkje om løyve, gjennom ei nemnd. Det er eit byråkratisk hinder som dreg ut ein ofte vanskeleg prosess for kvinna, seier Melby.

Arbeidarpartiet er blant partia som i praksis ønskjer å utvide abortretten til veke 18, men har i regjeringsplattforma med Senterpartiet gått inn for ei utgreiing av nemndene først. Dersom dei to partia ikkje blir samde, er det opna for at Ap og Sp kan stemme for kvart sitt syn i behandlinga i Stortinget.

(©NPK)