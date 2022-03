Ukrainas ambassade: – Mange nordmenn er villige til å dra til Ukraina for å kjempe

innenriks

– Vi har fått mange spørsmål frå nordmenn om dette. Og vi veit at mange nordmenn er villige til å dra til Ukraina for å kjempe, seier ein ikkje namngitt pressesekretær ved Ukrainas ambassade i Oslo til Klar Tale.

Pressesekretæren seier at folk byrja å ta kontakt torsdag førre veke, men har ikkje nøyaktige tal på kor mange som så langt har teke kontakt med spørsmål rundt å bidra i krigen for Ukraina.

Dei viser dei som tek kontakt, vidare til rette styresmakter i Ukraina.

Presidenten bad om hjelp frå europearar

Fredag førre veke bad president Volodymyr Zelenskyj europearar med kamperfaring om slutte seg til dei ukrainske styrkane for å kjempe mot Russlands invasjon.

– Om du har kamperfaring, og ikkje vil sjå på nølinga til politikarane dykkar, kan du komme til landet vårt og bli med oss i forsvaret av Europa, som er svært viktig akkurat no, sa Zelenskyj.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) bad på si side nordmenn som vurderer å reise til Ukraina for å kjempe, om å tenkje seg grundig om.

– Eg skjønner at dei diskusjonane oppstår, men krig er dramatisk. Vi skal ta godt vare på forsvaret vårt. Det er eit organisert forsvar saman med Nato, sa Støre til TV 2.

Ikkje ulovleg

Generaladvokat Sigrid Redse Johansen sa førre veke til Forvarets forum at det ikkje er ulovleg for nordmenn å slutte seg til hæren til ein framand stat.

– Det som er kriminalisert, er verksemd som kan svekkje forsvarsevna til Noreg eller allierte, sa ho.

Sky News melder tysdag at fleire hundre britar har meldt seg for å kjempe for Ukraina.

