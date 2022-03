Ukraina-krigen utløyser ny debatt om auka budsjett til Forsvaret

innenriks

– Det er viktig no at alle partia står samla, ikkje viser splitting utad, men tek diskusjonen internt. Vi støttar linja til regjeringa, seier Frps forsvarspolitiske talsperson, Christian Tybring-Gjedde, til Vårt Land.

Men både han og politikarar frå Ap og Høgre meiner at løyvingane til Forsvaret no må aukast.

– Det er ingen tvil om at vi må prioritere forsvaret. Målet om bruke to prosent av BNP på forsvaret blir endå viktigare no, seier Ap-medlem av utanriks- og forsvarskomiteen, Åsmund Aukrust.

Han får støtte av Høgres Hårek Elvenes, som peikar på at tryggleiken i landet er ein av dei viktigaste oppgåvene til staten.

Venstre-leiar og talsperson i forsvarssaker, Guri Melby, opnar for å auke farten på arbeidet med ein heilt ny langtidsplan, medan SV-leiar Audun Lysbakken understrekar at SV lenge har gått inn for eit sterkt nasjonalt forsvar.

Sps Bengt Fasteraune seier at Noreg no bør ta eit større ansvar for det å vere ein del av Natos nordre flanke og meiner ein må sjå på ein meir effektiv bruk av forsvarsmidlane.

Fleire av forsvarspolitikarane peikar òg på at den nye situasjonen gjer arbeidet til Forsvarskommisjonen, som vart utnemnd like før jul, svært viktig.

