UDI presiserer: Ikkje berre å hente flyktningar i Polen

innenriks

– Vi får fleire førespurnader frå personar som ønskjer å hjelpe ukrainarar i Polen, mellom anna ved å reise til Polen og hente flyktningar til Noreg med buss. Sjølv om formålet er godt, så kan transport av menneske utan rette dokument for lovleg innreise reknast som menneskesmugling, som er straffbart, skriv UDI på nettsidene sine tysdag ettermiddag.

Alle ukrainarar kan reise visumfritt til Noreg viss dei har biometrisk pass, understrekar UDI.

– Alle utlendingar som reiser til Noreg, må reise lovleg inn i Noreg. Det gjeld òg for ukrainarar, skriv UDI, som seier at det er europeiske styresmakter som er ansvarlege for handteringa av flyktningar.

– Dersom du ønskjer å hjelpe flyktningar frå Ukraina, kan du til dømes kontakte hjelpeorganisasjonar og spørje dei korleis du best kan bidra, oppmodar UDI.

(©NPK)