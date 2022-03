UD ber nordmenn i Russland registrere seg

innenriks

Slik skal UD kunne nå nordmenn med viktige meldingar, skriv dei i ei pressemelding.

Sidan søndag har det vore åtvara mot å reise til Russland. No jobbar regjeringa med å få oversikt over talet på nordmenn i landet.

Bakgrunnen er den russiske invasjonen av Ukraina og sanksjonane mot Russland. Mange land, inkludert Noreg, har stengt luftrommet for russiske fly, og Russland har svart med å stengje luftrommet sitt for flyet i desse landa. Derfor kan det vere vanskeleg å forlate Russland, og UD tilrår at norske reisande finn alternative utreisemoglegheiter.

I tillegg ber dei om at ein sjekkar at visum er gyldig og kontaktar forsikringsselskapet.

(©NPK)