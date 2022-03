Troms og Finnmark ber kommunane i nord om å ta imot ukrainske flyktningar

innenriks

– Gjennom dei siste åra med pandemi har det vore lite innvandring og busetjing av flyktningar, men apparatet finst framleis, og nordnorske kommunar vil vere i stand til å stille opp, seier fylkesråd for kunnskap og integrering, Bjarne Rohde (SV).

Han ber no kommunane i Troms og Finnmark om å vurdere om dei kan ta imot menneske på flukt frå Ukraina og ber samtidig regjeringa leggje til rette for at Troms og Finnmark blir gitt moglegheita til å ta imot flyktningane på ein god måte.

– Dei første flyktningane frå Ukraina har allereie nådd norsk jord. Det handlar om å berge menneske som er på flukt frå krig. Då må vi opne porten for medmenneska våre som heilt uskuldig er kasta ut i dette, seier Rohde.

