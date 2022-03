Støre tok imot nytt overvakingsfly: – Heilt avgjerande for tryggleiken vår

innenriks

– P8 er ei formidabel plattform for å overvake havområda våre. Ein heilt ny og styrkt kapasitet som gir norske og allierte sivile og militære styresmakter eit betre grunnlag for å forstå og til å ta avgjerder, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i ein tale på Evenes flystasjon tysdag.

Talen vart halden under markeringa for mottak av Forsvarets nye overvakingsfly P-8A Poseidon på Evenes, der også forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) og sjef for luftforsvaret Rolf Folland var til stades.

– Avgjerande for tryggleiken vår

Noreg inngjekk i 2017 avtale om innkjøp av fem P-8-fly frå amerikanske styresmakter, og Forsvarsmateriell skal fram mot 2025 levere alle fem saman med nødvendig utrusting til Forsvaret.

Allereie i 2023 er planen at dei nye flya skal ta over oppgåvene som P-3 Orion har hatt i over 60 år ut frå Andøya. Dei nye maritime overvakingsflya skal overvake Noregs enorme havområde.

– Overvakingsflyet er ein viktig del av målet til regjeringa om å styrkje forsvarsevna i Nord-Noreg. Den er ikkje vedteken på grunn av det som skjer i Europa i dag, men som ei lang linje i korleis vi er moderne auge og øyre i nord, sa Støre under markeringa tysdag.

Støre påpeika at dei nye flya er viktige for beredskapen i nord og vil hente inn informasjon om militær aktivitet i Noregs nærområde.

– Det er heilt avgjerande for tryggleiken vår og for tryggleiken til forbundsfellane våre i Nato, sa han.

Basert på sivilt Boeing-fly

Noreg er eit av åtte land som har valt P-8A Poseidon som sitt nye maritime patruljefly. I løpet av året kjem det ytterlegare to slike fly til Noreg.

Flyet er basert på det sivile passasjerflyet Boeing 737 med oppgraderingar og tilpassingar for militær bruk. Flya gjer det òg lettare å oppdage ubåtar.

Det er planlagt at det skal vere ti besetningar på rundt ti personar på dei fem P8-A-flya.

Sjef for luftforsvaret, Rolf Folland, meiner at den tryggingspolitiske situasjonen kanskje gjer dei norske overvakingsflya endå viktigare enn dei har vore.

– Det har vore ei viktig oppgåve for oss i alle år å byggje eit situasjonsbilete på ubåtar som opererer i nordområda, spesielt strategiske ubåtar som kan bere atomvåpen. Den tryggingspolitiske situasjonen vi er oppi no, aktualiserer jo det behovet endå meir, seier han til NTB.

– Hakket skarpare

Han kallar ikkje flyet ein revolusjon, men ein betre kapasitet. Det har høgare fart, lengre rekkjevidd, uthald og lastekapasitet – så ein kan ha med seg bøyer, våpen og fleire sensorar.

– Det er hakka skarpare på mange område, men det er ikkje nokon heilt ny måte å drive maritim overvaking på, seier Folland.

Etter planen skal flyet byrje oppdraget sitt i august 2023.

– No byrjar vi ein periode som heiter operativ test med evaluering, der vi finn ut korleis vi skal bruke flya under norske forhold. Men sensorane er skrudd på frå første tur med maskina.

– Det er gradvis, og vi byrjar å levere allereie no, så blir det meir og meir.

