Siv Jensen blir styreleiar i rekrutteringsselskap

Jensen tek over vervet omgåande.

– Eg synest rekrutteringsselskapet MeyerHaugen er eit veldig spennande selskap med gode verdiar og eit selskap som ønskjer å utgjere ein forskjell i ein veletablert marknad. Eg har komme i den luksussituasjonen at eg kan takke nei til ting eg ikkje synest er gøy og takkar berre ja til det eg synest er spennande og dei selskapa som tør å utfordre, seier Siv Jensen i pressemeldinga.

Jensen var finansminister frå oktober 2013 til januar 2020.

– Vi er veldig audmjuke over å få Siv Jensen som styreleiar i MeyerHaugen. Vi vil setje standarden for morgondagens rekruttering, og det er klart at ein person av Sivs kaliber vil hjelpe oss å nå måla våre, seier managing partner Petter Meyer.

Jensen vart òg nyleg ny styremedlem i PatientSky Noreg, og har òg leidd eit arbeid i regi av Redningsselskapet for å førebyggje drukningsulykker etter at ho gav seg som Frp-leiar.

