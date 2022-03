Norsk olje og gass suspenderer russiske selskap

innenriks

– I lys av Ukraina-situasjonen har styret i Norsk olje og gass vedteke å suspendere dei russiske selskapa RN Nordic og Lukoil. Elles har Lukoil i dag sagt opp medlemskapen sin i Norsk olje og gass, seier styreleiar Monica Th. Bjørkmann i Norsk olje og gass, som er ein arbeidsgivar- og interesseorganisasjon for selskap som driv på norsk sokkel.

Raudt og MDG oppmoda måndag interesseorganisasjonen til å gjere nettopp dette.

– Det seier seg sjølv i situasjonen vi har komme i no, at russiske petroleumsselskap ikkje kan vere ein del av paraplyorganisasjonen Norsk olje og gass. No er det på tide at dei kuttar alle band og avsluttar medlemskapen deira, sa nestleiar Arild Hermstad i MDG til NTB.

Stadig fleire norske selskap tek grep etter den russiske invasjonen av Ukraina. Måndag vedtok styret i Equinor å stanse nye investeringar i Russland og å starte prosessen med å gå ut av eksisterande samarbeidsprosjekt i landet.