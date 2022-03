Mann i 20-åra sikta for drap på kvinne i Grue

innenriks

Mannen vart arrestert kort tid etter at politiet fann den døde kvinna i ein privatbustad i Grue. Den drapssikta sit i arresten på Hamar.

Ifølgje ei pressemelding sat sikta ved 14.30-tida tysdag framleis i avhøyr. Politiet kunne ikkje då kommentere korleis mannen stiller seg til siktinga.

Varetektsfengsling onsdag

Den sikta blir framstilt for varetektsfengsling klokka 12 onsdag, i Østre Innlandet tingrett.

Pårørande til den drepne kvinna er varsla. Politiadvokat Anja Ruud ville tysdag formiddag ikkje gå inn på detaljar om identiteten til kvinna eller relasjonen ho har til mannen som er sikta, utover å stadfeste at dei har hatt ein relasjon.

– Politiet fekk opplysningar om ei alvorleg valdshending. Ein patrulje rykte ut og fann ei kvinne død, seier Ruud.

Politiet vart varsla om hendinga klokka 1.05. Politiet vil førebels ikkje seie noko om hendingsgangen eller om det er gjort beslag av våpen.

– Gjennom etterforskinga som er gjord gjennom natta og dagen i dag, har politiet danna seg ei oppfatning om korleis fornærma er drepen, opplyser politiet i pressemeldinga.

Køyrde av vegen

Det står att fleire avhøyr og undersøkingar, og politiet vil derfor ikkje kommentere dette nærare tysdag.

Politiet kan stadfeste at den sikta forlét åstaden i bil og at han køyrde av vegen. Han vart deretter arrestert i nærleiken av denne bilen. Politiadvokaten fortel at mannen er kjend av politiet frå før, men vil ikkje gå inn på kva dette gjeld.

Personar som har informasjon om saka, blir oppmoda til å kontakte politiet.