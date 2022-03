Liten reallønnsnedgang for norske hushald i 2020

innenriks

Yngre hushald opplevde størst realvekst i medianinntekta, særleg åleinebuande under 45 og par under 45 år utan barn, skriv SSB.

Kvar for seg har dei fleste gruppene auka reallønn dei siste åra, men demografiske endringar i befolkninga fører likevel til at totalen vart eit fall. Dei siste åra har det vorte langt fleire eldre og åleinebuande og færre barnefamiliar. Dei store kulla frå 1940- og 50-talet har byrja å gå over frå å vere yrkesaktive med høge inntekter, til å bli alderspensjonistar som tener mindre. Dermed blir mediannivået for heile befolkninga lågare, sjølv om også pensjonistar tener meir enn dei gjorde før.

Dei som mista jobben under koronapandemien fekk kompensert mykje av lønte med auka overføringar, mellom anna dagpengar og lønnskompensasjon. Dermed vart det òg små endringar i inntektsforskjellen i 2020, sidan dei som er nedst i inntektsfordelinga i større grad var avhengige av offentlege stønader frå før.

Formua til norske hushald heldt fram med å auke i 2020, og summen av aksjar, bankinnskot og andre verdipapir auka heile 12,8 prosent. Det meiner SSB kjem auka sparing av under pandemien.

(©NPK)