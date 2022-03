Køyring i amfetaminrus blir sidestilt med alkoholrus

innenriks

Gjennom ei endring i forskrifta som fastslår grensene for kva som er lov av bedøvande midlar i kombinasjon med køyring på vegane, er det frå 1. mars òg sett grenser for det sentralstimulerande stoffet amfetamin.

– Berre i 2020 vart det registrert over 10.000 meldingar til politiet om ruspåverka køyring, og mange av desse er påverka av andre rusmiddel enn alkohol. Særleg veit vi at mange blir tekne for køyring i amfetaminrus, seier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

I den reviderte forskrifta er det sett grenser tilsvarande 0,5 og 1,2 promille og med tilsvarande straffeutmåling som for køyring i alkoholpåverka tilstand.

(©NPK)