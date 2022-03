Hadia Tajik med nye svar i pendlarbustadsak

innenriks

– Eg er veldig lei meg for at eg har skuffa folk, for eg er veldig oppteken av å vere skikkeleg og reieleg, seier Tajik til VG.

I eit nytt intervju med avisa gir arbeids- og inkluderingsministeren svar på fleire spørsmål om omstenda rundt at ho i 2006 fekk skattefri pendlarbustad etter å ha levert inn ein leigekontrakt som ho aldri nytta seg av.

Tajik har tidlegare forklart at ho i staden budde heime hos foreldra og bidrog med å betale utgifter hos dei, noko som også kunne gitt skattefritak. Dette har ho ikkje dokumentasjon på, men ho kjem no med anslag på summen.

– Mitt beste anslag er at det er snakk om nokre tusenlappar i månaden, og at det i periodar har vore meir enn dette og i periodar har vore mindre enn dette. Det dreier seg om løpande utgifter og utstyr til heimen, seier Tajik.

Vil betale tilbake nesten 200.000

Tajik seier at ho har snakka med foreldra sine, og at dei hugsar det same som henne. Ap-nestleiaren fortel at ho har ringt banken sin, og at ho der ikkje kan få opplysningar om bankkontooverføringar så langt tilbake i tid.

Ho har tidlegare varsla at ho vil betale tilbake skatt som ho har fått fritak for i denne perioden og har no komme fram til at ho vil betale 199.408 kroner.

– Det er summen fordelsskattinga av pendlarbustaden ville utgjort, seier Tajik til VG.

Spørsmål frå fleire politikarar

Tysdag bad fleire politikarar Tajik om å gjere grundigare greie for saka. Frp-leiar Sylvi Listhaug har sendt henne 20 spørsmål som ho vil ha svar på.

– Så langt har ikkje Hadia Tajik lagt fram dokumentasjon som fjernar mistanken om at dette står fram som skattesvik og at det er utarbeidd ein fiktiv leigekontrakt for å spare skatt, seier Listhaug.

Venstres Alfred Bjørlo har òg sendt eit skriftleg spørsmål til Tajik gjennom Stortinget der han trekkjer parallellar til kva krav som blir stilte til Nav-klientar dersom dei manglar dokumentasjon.

Raudts Mimir Kristjansson har òg sendt eit skriftleg spørsmål der han ber Tajik om anslag på kor store buutgiftene hos foreldra var, noko ho no altså har svart på til VG.

(©NPK)