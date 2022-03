Forsvaret har spikra metode for sending av våpen til Ukraina

innenriks

Det var måndag at regjeringa vedtok å sende norske våpen til det ukrainske forsvaret. Det er førebels snakk om ei sending på inntil 2.000 panservernvåpen, skulderhaldne M72-rakettar. Våpena vil bli sende «så raskt som mogleg, innan få dagar», seier forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) til Bergens Tidende tysdag.

Endre Nedberg, major og talsperson for Forsvaret, fortel avisa at ein logistisk metode for å frakte våpena inn i Ukraina er på plass, men at Ukraina ikkje ønskjer offentlegheit rundt sendinga.

– På noverande tidspunkt kjem vi ikkje til å fortelje når og kven som skal transportere det, det har med å vere forsiktige å gjere, stadfestar Ole Christian Emaus, oberst og kommunikasjonssjef ved Forsvarets operative hovudkvarter til BT.

Meir informasjon om frakta vil bli offentleggjort på eit seinare tidspunkt.

Oberst Frank Sølvsberg, talsperson for Forsvaret, presiserer dette overfor NTB:

– Noreg fraktar materiellet til eit tredjeland, og vidare transport blir gjennomført av andre enn Forsvaret.

I Stortinget er det stor støtte for våpendonasjonen. Raudt er det einaste partiet som offentleg har gått ut mot våpensendinga. Ifølgje NRK har SV framleis ikkje bestemt seg om saka tysdag ettermiddag.

