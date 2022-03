Fleire parti ber om at ukrainarar må få kollektivt vern – Støre ser det an

innenriks

Meir enn 660.000 ukrainarar har dei siste seks dagane forlate heimlandet og kryssa grensa over til naboland, opplyste FNs høgkommissær for flyktningar tysdag. Mange har komme til Polen, Moldova og Romania, og nokre av dei har teke seg vidare til andre europeiske land.

Fleire parti på Stortinget meiner det er på tide at Noreg opnar opp for å gi ukrainarane mellombels kollektivt vern, slik det vart gjort på 1990-talet under krigane på Balkan. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) stilte seg tysdag avventande.

– No har vi god kontakt med dei andre europeiske landa om korleis vi skal møte dette. Fleire millionar ukrainarar har Schengen-pass og rett til å opphalde seg i Europa ei tid. Korleis vi skal handtere og fordele det som skjer av migrasjonsstraum, det blir diskutert i den europeiske krinsen der Noreg er med, seier statsministeren.

Han viser til flyktningsituasjonen var tema då justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) var i Brussel søndag.

– Erfaringa frå balkankrigane er ein av dei tinga vi ser på, seier Støre.

– Kor mange flyktningar kan Noreg ta imot?

– Vi har ikkje sett på tal, seier Støre.

Forslag for Stortinget

Raudt varslar at dei vil leggje fram forslag i Stortinget onsdag.

– Vi meiner det er viktig å forenkle prosessen slik at ukrainarar lett og raskt kan komme seg til Noreg. Ukrainarar som folk har rett på kollektivt vern, seier Tobias Drevland Lund, Raudts innvandringspolitiske talsperson, til NTB.

I tillegg til forslag om å ta i bruk paragrafen om kollektivt vern, ber partiet om at regjeringa legg fram ein plan for korleis kommunar og Utlendingsdirektoratet raskt kan setjast i stand til å ta imot flyktningar. Drevdal seier mange kommunar har signalisert at dei ønskjer å hjelpe, men at kapasiteten mange stader ligg brakk etter at mottak vart avvikla etter at flyktningtilstrøyminga i 2015 minka.

Brukt for flyktningar frå Balkan

Paragraf 34 i utlendingslova opnar for kollektivt vern i ein massefluktsituasjon. Dette vart teke i bruk på 1990-talet då Noreg tok imot flyktningar frå Bosnia og seinare frå Kosovo.

SV ønskjer òg at Noreg tek i bruk ordninga, og innvandringspolitisk talsperson Grete Wold har bede justisministeren svare på kva akuttkapasitet Noreg har for å ta imot flyktningar. Tysdag sende ho justisministeren enno eit spørsmål, der ho ber om svar på om regjeringa vil ta i bruk paragrafen.

– Vi ber regjeringa om å sørgje for kollektivt opphald til dei som no flyktar frå Ukraina. Vi har ei lov som er skreddarsydd for ei slik løysing i Noreg, og vi har alle føresetnader for å få dette gjort på ein enkel og effektiv måte. seier Wold.

– Noreg tok imot flyktningar frå Bosnia på same grunnlag på 90-talet. Det er heilt openbert at vi må ta eit felles europeisk ansvar her, då er dette ein god plass å byrje, legg ho til.

Støtte frå KrF og MDG

Også KrF og MDG støttar å ta i bruk moglegheita for mellombels kollektivt vern.

– KrF meiner vi bør gi alle ukrainarar som kjem til Noreg kollektivt mellombels vern slik vi gjorde under Balkan-krigen på 90-talet. Dei ukrainske flyktningane må bli busette raskt og få vere i Noreg til det er trygt å reise heim, seier KrF leiar Olaug Bollestad.

MDG meiner det er viktig å gi ukrainarar føreseielegheit når dei kjem til Noreg, samtidig som vi hjelper til med nødhjelp i naboland.

– Vi støttar iverksetjinga av paragrafen i utlendingslova basert på menneskelege omsyn og den ekstraordinære situasjonen vi står overfor, seier nestleiar Arild Hermstad.

Venstre vil busse flyktningar hit

Venstre meiner òg kollektivt vern er ein god idé fordi det gir moglegheit til å handtere store mengder flyktningar på éin gong, med mindre byråkrati. Abid Raja meiner Noreg i tillegg bør stille opp med bussar for å hente flyktningar hit.

– I staden for at millionar av menneske i ein sårbar situasjon skal ta seg gjennom Europa på eiga hand, bør vi i ein akutt fase vurdere å hente ukrainske flyktningar frå grenseområda til Noreg. Slik dei kvite bussane henta folk heim frå eit krigsherja kontinent på slutten av andre verdskrigen, seier Raja.

Høgres innvandringspolitiske talsperson Mari Holm Lønseth seier ho reknar med at regjeringa gjer fortløpande vurdering av spørsmålet.

– Det viktigaste for Høgre er at flyktningane som kjem, blir busette og blir integrerte raskt. Vi må rekne med det kjem mange flyktningar framover. Kommunane må derfor ha god beredskap for å handtere dette, seier ho.

Organisasjonar ber regjeringa opne

Dersom det ligg føre ein massefluktsituasjon, kan regjeringa gi kollektivt vern mellombels. Det betyr at ukrainarar kan få opphaldsløyve utan at det blir gjort ei individuell vurdering. Løyvet er i utgangspunktet for eitt år, men kan forlengjast i inntil tre år. Deretter kan det bli gitt eit mellombels løyve som kan danne grunnlag for permanent opphaldsløyve.

Generalsekretær Jan Egeland i Flyktninghjelpen seier at det er nettopp situasjonar som krigen i Ukraina paragrafen er laga for. Han meiner regjeringa må ta den i bruk.

– Absolutt, dette må Noreg opne for, sa han til NTB måndag.

Også Norsk organisasjon for asylsøkere (Noas) meiner dette kan vere eit godt alternativ for å sikre at Noreg kan «handle raskt og raust» i ein situasjon der vi raskt nærmar oss ein halv million flyktningar.

– Vi står overfor masseflukt. Då er det relevant å tenkje på å gi kollektiv, mellombels vern, seier Pål Nesse til Vårt Land.

