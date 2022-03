Eitt minutts stille for Ukraina i Stortinget: – Alvorleg brot på folkeretten

innenriks

– Gode kollegaer! Bomberegn. Livredde barn. Menneske på flukt. Uskuldige offer. Alvorleg brot på folkeretten. Eit folk som kjempar for fridom og demokrati. Det er krig i Europa, sa stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) då stortingsmøtet starta ved 10-tida tysdag.

– I solidaritet med det ukrainske folket og alle dei som kjempar for fridom og demokrati òg i Russland, og for å minnast offera for krigen vil presidenten be om at vi reiser oss og markerer det med eitt minutts stille ved starten på møtet i dag, sa han.

