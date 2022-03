Dei fleste koronatiltaka på Svalbard blir oppheva

innenriks

– Eg er glad for at tida er inne for at vi no kan fjerne så å seie alle smitteverntiltaka òg på Svalbard, seier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) i ei pressemelding.

Fjerninga gjeld testplikta før avreise og ved framkomst til Svalbard, det same gjeld for den mellombelse stansen i internasjonale charterflygingar. Sysselmeisterens tilgang til å gi reglar om innreisekarantene blir òg fjerna. Uvaksinerte blir framleis tilrådde å vere forsiktige med å reise til Svalbard.

– Uvaksinerte personar har ein større risiko enn vaksinerte for å utvikle alvorleg sjukdom dersom dei blir smitta. Dei bør derfor tenkje seg nøye om før dei reiser til Svalbard. Helsetenesta på Svalbard er avgrensa, og det er lang transportveg til fastlandet, seier Kjerkol.

