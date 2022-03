innenriks

343 kandidatar er 14 fleire enn i fjor, og det nest høgaste talet på registrerte kandidatar nokosinne. Den førebelse rekorden vart sett i 2016 med 376 kandidatar.

For at ein nominasjon skal vere gyldig, må han leverast inn til Nobelkomiteen innan den 31. januar. Medlemmene i Nobelkomiteen kan på sitt første møte etter at nominasjonsprosessen er avslutta, leggje til fleire namn på kandidatar.

Kven som nominerer, og kven som blir nominert til Nobels fredspris, er hemmeleg i 50 år.

