300 millionar kroner i statlege breibandskroner er fordelte

Fordelingsnøkkelen for 2022 er justert og skal no ta meir omsyn til bereknande behov for støtte til utbygging i grisgrendte område. Det opplyser Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit (Nkom) i ei pressemelding.

Viken får størst del av midlane, 21,1 prosent, og i overkant av 64 millionar kroner. Deretter følgjer Innlandet med 19,7 prosent og nær 60 millionar kroner.

Oslo får minst pengar, 0,2 prosent av midlane, berre 759.000 kroner. Nest minst får Agder med 3,7 prosent og i overkant av 11 millionar.

