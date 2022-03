17-åring vart skoten i hovudet i Skien

innenriks

Fram til no har politiet nøgd seg med å fortelje at 17-åringen vart utsett for vald.

To brør, ein 21-åring og ein 28-åring, er begge varetektsfengsla på nytt, denne gongen for fire veker, sikta for grov kroppsskade, skriv Varden.

17-åringen ligg framleis medvitslaus på sjukehus etter skotskaden søndag 13. februar. Skyteepisoden skjedde i kjellarleilegheita i eit hus i Skien.

– Det er inga endring, seier politiadvokat Kristin Bjelkemyr Østvang.

Tilstanden til 17-åringen har heile tida vore skildra som kritisk.

Etterforskinga av korleis skytevåpenet kom inn i biletet er ei av grunngivingane for å halde den eldste broren i varetekt framleis. Mellom anna må det «klarleggjast kvar våpenet stammar frå», heiter det i rettsavgjerda for framleis fengsling av 28-åringen.

Dei to brørne har ifølgje politiet «ein relasjon til fornærma». Den eldste broren er tidlegare dømd i ei alvorleg narkotikasak.

