Vollebæk ber Noreg vurdere kollektivt asyl

Den tidlegare KrF-politikaren og utanriksministeren uttaler til Vårt Land at ein bør vurdere å bruke paragraf 34 i utlendingslova, som opnar for at ein kan gi kollektivt mellombels asyl i periodar med masseflukt.

På 1990-talet brukte Noreg denne paragrafen for å gi 21.000 flyktningar frå Balkan mellombels opphald i Noreg. 8.000 av desse var kosovoalbanere som kom til Noreg i 1999, då Vollebæk var utanriksminister. 6.000 vart frakta i norske Hercules-fly.

– Det er viktig at Noreg stiller opp, slik at vi får ei byrdefordeling i Europa. Det kan bli tøft for Polen og Romania som no er første stoppestad for flyktningane, seier han.

