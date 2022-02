Utviklingsministeren: Vi må investere langt meir i klimatilpassing

innenriks

– Den siste rapporten frå FNs klimapanel viser at vi treng store og omgripande endringar over heile verda for å sikre ein leveleg klode, seier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp).

– Vi må kutte utslepp, og vi må følgje tilrådingane om å investere langt meir i klimatilpassing i utviklingsland, seier ho.

Pengane er ein del av statsbudsjettet for 2022, men disponeringa blir kjend no, får NTB opplyst.

Dyrare å førebyggje

Tvinnereim trekkjer fram at for kvar 100 dollar som blir utbetalte i bistandsmidlar, går under 50 cent til å redusere klimarisiko. Berekninga er gjort av FNs organ for katastrofereduksjon.

– Å byggje opp att er mykje dyrare enn å førebyggje – det gjer klimatilpassing og risikoreduksjon til ei god investering. Regjeringa er godt i gang, og allereie i år aukar vi midlane som går til å gjere lokalsamfunn betre i stand til å leve med meir og kraftigare ekstremvêr, med cirka 550 millionar kroner. Det betyr at vi er i rute til å nå løftet om å tredoble innan 2026, seier utviklingsministeren.

Regjeringa har lova å doble klimafinansieringa si – og innanfor dette tredoble midlar til klimatilpassing dei neste fire åra.

På reise i Afrika

Utviklingsministeren er for tida på reise i Malawi og Sør-Afrika, og klimatilpassing og landbruk er blant hovudtemaa på reisa. I januar omkom fleire titals personar i Malawi på grunn av flaum, og over 30.000 måtte forlate heimane sine. Matproduksjon blir meir utfordrande, understrekar Tvinnereim.

– Eg var nettopp på Svalbard. Der skjer klimaendringane raskare enn nokon annan stad i verda. Her i Malawi høyrer eg at bøndene har lengre tørkeperiodar og at ekstremvêr gir større øydeleggingar, seier ho.

Rammer fattige

Anne Beathe Tvinnereim seier at afrikanske land er minst skuld i dei klimaendringane som no gjer fattige småbrukarar der er endå meir sårbare.

– Tida spring frå oss, vi må handle no for å vinne kampen for eit meir leveleg klima og mot fattigdom, seier Tvinnereim.

Pengane til klimatilpassing i budsjettet for 2022 går til grunnleggjande tenester som vêrvarsling, infrastruktur og klimasmart landbruk.

