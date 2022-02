Ukrainske flyktningar har komme til Råde

innenriks

Dette er kvinner og barn som skal vere slitne etter ei lang reise, opplyser UDI til NRK. Mottakssenteret har 650 senger klare. Dette kan oppgraderast til 1.000 ved behov.

– Dei er slitne og prega av situasjonen, men dei blir godt varetekne. Vi har system og mange gode tilsette som tek seg av dei, seier UDIs stadlege representant Knut Jostein Berglyd til NTB.

Ukrainarane kom med buss frå Polen, og dei fleste kom ein gong mellom fredag og søndag. Måndag kom endå éin person.

Berglyd har ikkje informasjon om korleis reisa har vore for dei som no har komme. På senteret har dei heller ikkje fått rapportar om at det er fleire flyktningar på veg mot Noreg.

– Men vi blir ikkje overraska viss det kjem fleire. Det er noko vi går ut frå vil skje, og vi planlegg for at det kan komme store innkomstar, seier Berglyd.

Asylsøkjarar som kjem til senteret, må registrere seg for politiet. Dei får delt ut klede, og det blir rutinemessig teken tuberkuloseprøve av alle som kjem.

Normalt vil nykomne bu på det nasjonale mottakssenteret i inntil tre veker medan asylsøknaden deira blir behandla. Men ved ein situasjon der det kjem mange, vil det vere aktuelt å gjere nokre endringar.

– Ved masseinnkomstar må vi oppjustere kapasiteten både når det gjeld dei som jobbar her og talet på senger. Vi må vurdere om asylintervju kan gjerast på andre mottak, seier Berglyd.

Ifølgje UDI budde det måndag rundt 90 personar på mottakssenteret, inkludert 14 av dei 20 ukrainarane som i helga kom til Noreg. Ikkje alle ukrainarane bur på senteret, og Berglyd opplyser at det er mogleg at nokre av dei bur privat.

(©NPK)