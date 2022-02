Tre menn busette i Sverige dømt for postkontorran på Etterstad

innenriks

Då rettssaka mot dei tre mennene starta, erkjende dei straffskuld for ranet. Før rettssaka erkjende dei òg å ha gjort seg skuldig i eit til då uoppklara ran av Høyden postkontor utanfor Moss i 2018. Ved dette ranet kom dei seg unna med verdiar for til saman 391.000 kroner, skriv Vårt Oslo.

Dei tre mennene, som er i 40-, 50- og 60-åra, vart arresterte i ein felles aksjon mellom norsk og svensk politi utanfor Stockholm i 2021. To av ranarane er svenske statsborgarar, medan den tredje har tyrkisk statsborgarskap.

To av mennene vart dømde til fengsel i tre år og sju månader, medan tredjemann vart dømd til tre år og fem månader. Dei tre må òg betale erstatning til to av offera for ranet utanfor Moss på høvesvis 75.000 kroner og 4.000 kroner.

