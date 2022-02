Sverige og Finland stansar salet av russisk alkohol – Vinmonopolet klar til det same

innenriks

– Ja, det å stanse salet av russiske varer er noko som blir vurdert fortløpande. Vi står klare til å gjere det, seier kommunikasjonsdirektør Halvor Bing Lorentzen i Vinmonopolet til NTB.

Avgjerda om ein eventuelt stans i salet av russiske varer ligg derimot ikkje hos Vinmonopolet, forklarer Lorentzen.

– Vi nøydde til å ta omsyn til dei retningslinjene styresmaktene set. Som statleg aktør er vi jo underlagt Helsedepartementet og må ta omsyn til dei sanksjonane styresmaktene set. Men vi ser ikkje bort frå at det går den vegen, det står att å sjå. Vi er klare til å stanse salet av desse produkta om det kjem signal om det, seier han.

Vil ikkje ramme for breitt

Dersom det blir lagt ned ein sanksjon på russiske varer, vil ikkje det ramme altfor breitt.

– Dei aller fleste russiske varene vi har, er bestillingsvarer. Det vil seie at kundane våre må bestille dei sjølv. Vi sel altså ikkje så mykje av desse varene, seier Lorentzen.

Måndag vart det òg kjent at Norgesgruppen kastar ut russiske varer av sortimentet sitt, skriv Nettavisen.

Det dreier seg om rundt 20 produkt, primært sukkervarer og skaldyr. Jobben skal gjerast det neste døgnet, og varene blir frosne på lager.

– Det er ikkje snakk om store mengder, men det er eit viktig signal og eit prinsipp at vi markerer avstand, seier kommunikasjonssjef Kine Søyland i Norgesgruppen.

Systembolaget og Alko stansar salet

Samtidig som Vinmonopolet står klar for å stanse salet av russiske polvarer, har det svenske Systembolaget vedteke at dei ikkje vil selje russisk alkohol inntil vidare. Det same har Finlands alkoholmonopol, Alko, vedteke, ifølgje det svenske nyheitsbyrået TT.

Systembolaget skriv at Russlands angrep inneber stor liding for den ukrainske befolkninga, og at invasjonen er eit openbert brot på internasjonal rett.

– Situasjonen er eksepsjonell og vi tek utviklinga på stort alvor, uttaler sortimentssjef Ulf Sjödin hos Systembolaget i ei pressemelding.

(©NPK)