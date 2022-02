SV vil ikkje ta stilling til om Noreg bør sende våpen til Ukraina

innenriks

SV-leiar Audun Lysbakken seier Noregs viktigaste rolle er å bruke den økonomiske styrken sin til å gjennomføre sanksjonar som verkeleg bit mot den russiske eliten, og dessutan å stille opp med humanitær hjelp til det ukrainske folket.

Men om Noreg bør sende våpen og militært utstyr til Ukraina vil ikkje SV ta stilling til. Partiet har opna for å hjelpe Ukraina med militært verneutstyr, men meiner det å donere våpen til Ukraina vil reise problemstillingar som regjeringa må vurderer nøye.

Lysbakken meiner dette mellom anna handlar om korleis våpena blir brukte og om dei kan falle i feil hender.

– Og vidare om kva slags presedens det vil skape for norsk våpeneksport i framtida og kva slags rolle Noreg best kan ta for å hjelpe Ukraina. SV vil ikkje ta stilling til eit slikt forslag før det eventuelt ligg føre, seier Lysbakken.

